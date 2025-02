La campagne présidentielle américaine fut ponctuée par deux évènements notables. Un président candidat fatigué, mais vraiment fatigué, se vit acculer au désistement et un ex-président sur le retour réchappa d’extrême justesse à une tentative d’assassinat. Donald Trump, que l’on apprécie ou pas l’homme, ne manque pas de panache. L’image du milliardaire l’oreille ensanglantée se redressant, le regard défiant et brandissant son poing sous la bannière étoilée, c’est quelque chose. Ses conseillers en communication n’auraient pu façonner un meilleur symbole au « Make America great again » cher au tribun. Ce slogan d’une Amérique conservatrice et protectionniste résonne à travers le monde. Mais que réserve Donald Trump acte II aux pays d'Asie en termes de politique étrangère, de diplomatie et de politique commerciale ? Analyse.