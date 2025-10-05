Dans les jours précédant l’ouverture de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2025, une dizaine de pays occidentaux, dont la France, ont reconnu la Palestine en tant qu’État souverain. Le symbole est fort, mais il arrive bien tard. Et surtout, encore faut-il œuvrer pour qu’il ne reste pas qu’un simple symbole.
