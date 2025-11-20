Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

Le chômage a encore augmenté au 3e trimestre 2025

Selon France Travail, en moyenne au 3e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en nette hausse de plus de 50 000 personnes, soit 1,6 % de hausse. Le nombre de chômeurs au sens large (catégories A à G) a augmenté de près de 140 000 personnes, soit +2 %.

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate que cette hausse s’inscrit dans une dégradation pratiquement continue depuis plus d’un an.

De même, l’ensemble des chômeurs au sens large (sans emploi, catégories A à C) a augmenté de 86 000 personnes.