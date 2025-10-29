Depuis septembre 2025, les États-Unis se livrent en mer des Caraïbes à une pratique nouvelle, particulièrement scandaleuse au regard de leur mépris des règles les plus élémentaires du droit international. Au nom de la lutte contre le trafic de drogue – lequel, il faut le rappeler, constitue un véritable fléau pour les États-Unis – les forces navales américaines ont procédé à un certain nombre de frappes aériennes sur des navires suspectés – sans qu’aucune preuve n’en ait été apportée – de transporter de la drogue destinée au marché américain.

La justification laisse quelque peu perplexe. Oh, il ne s’agit pas de dire que de telles routes maritimes pour l’acheminement de drogue vers les États-Unis n’existent pas ; toutefois, elles sont indéniablement très minoritaires par rapport aux principaux itinéraires. Ainsi, 96 % de la drogue saisie par les douanes américaines transite par la frontière mexicaine.

De fait, la façon dont les États-Unis se sont livrés à ces attaques en dit probablement plus long que les justifications qu’ils avancent, ou que le résultat des attaques en lui-même – une demi-douzaine de frappes, quelques petites embarcations détruites, peut-être un sous-marin, et quelques dizaines de morts. En effet, les navires de guerre américains se sont positionnés au large des côtes du Venezuela, un État avec lequel Washington entretient des relations exécrables, et ont ciblé des navires provenant de ses eaux territoriales. La manœuvre est peu subtile, et rappelle les beaux jours de la diplomatie de la canonnière.