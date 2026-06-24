Le jeudi 21 mai, la justice turque a invalidé l’élection ayant sélectionné le chef du principal parti d’opposition à Recep Tayyip Erdoğan, le président turc. Il a ensuite été expulsé de force des locaux de son parti par les forces de l’ordre. Beaucoup, en Turquie comme à l’étranger, y voient une tentative d’Erdoğan de neutraliser l’opposition en vue de la prochaine élection présidentielle.
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