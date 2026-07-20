L’accord en quatorze points imaginé pour résoudre le volet libanais des diverses guerres dans lesquelles l’État hébreu s’est engagé depuis les événements du 7 octobre 2023 n’a émergé que grâce à l’opiniâtreté de Téhéran. En dépit des réticences américaines et d’une forte opposition israélienne, la République islamique d’Iran n’a cessé d’insister, dans ses négociations avec les États-Unis pour mettre fin au conflit qui oppose les deux États depuis le 28 février dernier, pour que tout accord irano-américain soit conditionné à l’organisation d’un processus de paix entre Tel-Aviv et Beyrouth.

Le gouvernement libanais lui-même, s’il a manifesté une certaine inquiétude à l’idée de voir le destin de son pays négocié à l’étranger, a accueilli la perspective de la fin des attaques israéliennes sur son territoire avec soulagement. Les négociations ayant donné naissance à l’accord-cadre du 26 juin ont été conduites avec la bénédiction des États-Unis, envers lesquels les deux belligérants font preuve de la servilité obséquieuse désormais de rigueur lorsque l’on souhaite s’attirer les bonnes grâces de Donald Trump, le quatorzième et dernier point de l’accord étant même exclusivement destiné à flatter l’ego démesuré du président américain, louant sa « vision » et son « leadership ».

Mais à peine l’accord annoncé, le gouvernement libanais a vite dû déchanter. Sa propre Chambre des députés a manifesté son opposition à l’accord et a refusé tout net de le ratifier. Pourtant, il est certain que la Chambre des députés libanaise n’a pas davantage intérêt que le gouvernement à voir se prolonger un conflit dans lequel le Liban, depuis le début, ne fait que subir.