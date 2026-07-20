Conclu sous l’égide de Washington et annoncé le 26 juin 2026, l’accord-cadre entre Israël et le Liban est censé servir de cessez-le-feu et entraîner la normalisation de la situation entre les deux États, exigée notamment par l’Iran dans le cadre de son propre processus de paix avec Israël et les États-Unis. Sans surprise, l’accord, très favorable à Israël, semble déjà être enterré.
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