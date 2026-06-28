La rupture de l’approvisionnement en gaz et en pétrole en provenance du Moyen-Orient a conduit Taïwan à se tourner vers les États-Unis. La Chine, de son côté, a généreusement proposé aux Taïwanais de les décharger de ces préoccupations, sous certaines conditions. « La Chine continentale affirme que Taïwan peut apaiser ses inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique lié à l’Iran grâce à une réunification pacifique », titre le South China Morning Post. Taipeh a rejeté cette offre mirifique ; quel pays accepterait de renoncer à son indépendance – de fait et non de jure – en échange d’une quelconque sécurité énergétique ? « C’est une guerre cognitive », explique le vice-ministre de l’Économie, Ho Chin-tsang. L’expression décrit assez bien les pressions exercées par la Chine sur ce qu’elle considère comme une « province rebelle », dont la « réunification s’inscrit dans le sens de l’Histoire ». À la lumière des événements en Ukraine et en Iran, cette unification – alors même que la République populaire de Chine n’a jamais exercé le contrôle de Taïwan – est-elle aujourd’hui susceptible de se concrétiser ?
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