Les crises entre l’Europe et ses voisins et partenaires se multiplient depuis quelques années. Le continent est plus que jamais isolé, et ne peut plus compter sur les États-Unis pour le protéger. Mais d’un pays européen à l’autre, les intérêts et les positionnements stratégiques continuent de varier de façon parfois considérable. La question de la défense et de la diplomatie européenne semble destinée à demeurer un vœu pieux, et une équation sans solution.
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