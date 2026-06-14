L’issue de la compétition scolaire se décide très tôt, selon le milieu social ou encore selon les pratiques familiales, même si tout n’est pas pour autant plié. Gaële Henri-Panabière et Frédrique Giraud ont dirigé l’ouvrage collectif Premières classes, comment la reproduction sociale joue avant six ans (Éditions de l’Université Paris Cité, 2025). Écrit par des sociologues à partir d’enquêtes de terrain portant sur 35 enfants, celui-ci explore les causes des inégalités scolaires et sociales sous de multiples angles. Entretien.
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