L’IA, c’est-à-dire l’automatisation de la pensée, est la dernière étape du processus d’artificialisation du réel. Elle nous fait basculer dans l’ère du post-humain, selon Gaultier Bès, professeur de lettres et auteur de La Vie machinale, Pourquoi et comment résister à l’IA ? (Desclée de Brouwer, 2026). Face à un désastre à la fois écologique, politique, éducatif, social et anthropologique, argumente-t-il, il est urgent de redécouvrir, grâce aux low techs, notre puissance d’agir, de percevoir et de décider par nous-mêmes. Entretien.
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