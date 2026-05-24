#Lexaprogirl, #zoloftgang… Sur TikTok fleurissent d’innombrables vidéos où de très jeunes gens, surtout des femmes, se félicitent de leur nouvelle vie sous antidépresseurs, parfois évoqués comme un « nouvel accessoire lifestyle ». Le hashtag « antidépresseur » a dépassé 1,3 milliard de vues sur TikTok, signalait Radio France en novembre 2025. Généralement peu efficaces, ces traitements peuvent entraîner des effets indésirables lourds et durables, ainsi que des dépendances, s’alarment plusieurs experts.
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