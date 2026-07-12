Le profilage algorithmique prétend évaluer de la façon la plus individuelle possible les individus pour prédire leurs possibilités futures. Nathan Genicot explore son histoire à travers les domaines du travail, de l’assurance et du crédit dans Des règles sur mesure, généalogie du profilage algorithmique (Amsterdam, 2026). Il démontre notamment que le profilage algorithmique est profondément conservateur, en ce sens qu’il reproduit les inégalités sociales au lieu d’aider à les corriger. Entretien.
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