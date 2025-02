L’émancipation dispose d'un lien absolument consubstantiel avec la démocratie, mais son sens premier a été dévoyé pour légitimer un projet de marchandisation et de mise en concurrence généralisée de la société. Le sociologue Federico Tarragoni, Professeur à l’Université de Caen et membre de l’Institut Universitaire de France, auteur notamment de Sociologies de l’individu (La Découverte, 2018), de L’esprit démocratique du populisme (La Découverte, 2019) et d’Émancipation (Anamosa, 2021), déplore la déformation du concept d' « émancipation » par le néolibéralisme, et par Emmanuel Macron en particulier. Il appelle à en retrouver le sens face à des dérives autoritaires qui se multiplient autour de nous. Entretien.