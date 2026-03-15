L’union fait souvent la force, à condition d’emprunter les chemins adéquats en fonction des situations. Tel est l’enseignement principal qui ressort du livre A-t-on besoin d’un chef ? Petit traité d’intelligence collective (Allary éditions) écrit par Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives à l’Institut Max-Planck de développement humain de Berlin, et qui a créé la chaîne YouTube « Fouloscopie ». Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique, qui est en même temps un guide pratique, il introduit le lecteur dans son laboratoire face aux écrans de contrôle qui suivent les groupes d’expérimentateurs qui tentent de s’organiser face à toutes sortes de problèmes. Il nous plonge par la même occasion dans l’histoire de la recherche sur l’intelligence collective aujourd’hui en plein essor.
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