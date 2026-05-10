La solidarité fait l’objet de diverses falsifications, et la véritable a tendance à être de plus en plus criminalisée. C’est ce que soutient Sophie Djigo, directrice de programme de recherche au Collège international de philosophie et fondatrice du collectif Migraction59, dans La solidarité n’est pas un crime (Textuel), qui croise les nombreuses observations qu’elle a faites lors de son travail sur le terrain (rencontres, enquêtes, ateliers) et la philosophie, qu’elle enseigne. Entretien.
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