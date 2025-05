Laurent Ottavi (Élucid) : Qu’appelez-vous et que recouvre la « nébuleuse identitaire » ?

Samuel Bouron : Au sens strict du terme, le mouvement identitaire a surtout été incarné par « Génération identitaire », dissout en 2021. Cette organisation s’est fait connaître par ses modes d’action, l’agit-prop (agitation et propagande) visant à attirer l’attention des médias. On se souvient par exemple de celle, en 2018, qui avait consisté à se mettre en scène au sommet du Col de l’échelle, pour faire barrage à l’immigration illégale, ou encore à celle, un an plus tôt, qui avait consisté à louer un navire, le C-Star, pour organiser des patrouilles en Méditerranée.

Génération identitaire est une restructuration d’un mouvement comprenant, d’une part, une organisation destinée à devenir un parti politique, le « Bloc identitaire », fondé en 2002, et d’autre part un mouvement de jeunesse, les « Jeunesses identitaires ». Le Bloc identitaire se voit au départ comme un concurrent du Front national, souhaitant occuper un espace électoral à sa droite, en développant la thématique de « l’identité » : contrairement au Front national, les identitaires pensent que l’assimilation est impossible et notamment que l’immigration musulmane constitue une menace à ce qui constituerait les racines culturelles de la France. Pour les identitaires, l’identité serait indissociable de racines qui poussent là où l’on naît et où on grandit. Ces racines ne devraient pas se mélanger, sous peine de les affaiblir.