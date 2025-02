Gérard NEYRAND est sociologue, professeur émérite de l'université de Toulouse, et spécialisé dans l'analyse des relations privées et de la famille. Il est l'auteur notamment de « Critique de la pensée positive: Heureux à tout prix ? » (ed. Erès 2024) et « L'amour individualiste » (ed. Erès, 2018). Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Gérard Neyrand montre que « la pensée positive » est en réalité une idéologie par et pour le néolibéralisme. Loin d'être inoffensive, elle contribue à hyper responsabiliser les individus, et les éloigner des structures collectives et solidaires, au profit d'un bonheur factice, qui bien souvent ne conduit qu'à la culpabilité.

