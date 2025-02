Roland GORI est professeur de psychologie et de psychopathologie, et l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels « L'individu ingouvernable » , la « La fabrique de nos servitudes », et tout récemment « Décivilisation : Les nouvelles logiques de l'emprise », (éd. LLL). Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Roland Gori démontre que « la décivilisation » dénoncée par Emmanuel Macron et une partie l'extrême droite n'a rien à voir avec son sens originel. La décivilisation que les agitateurs politiques lient à l'ensauvagement est un contresens majeur. Pourtant, cette notion est indispensable à comprendre pour analyser la brutalisation de nos sociétés. Nous vivons tous sous emprise : l'instrumentalisation de nos peurs, la manipulation du langage par la politique et les médias, et l'exploitation de notre solitude renforcée par les logiques néolibérales sont les véritables causes de la décivilisation.

