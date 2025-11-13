La France vit-elle au-dessus de ses moyens industriels ? La désindustrialisation a fait bondir nos importations de biens au-delà de nos exportations, creusant un déficit abyssal en 2024. Pourtant, la balance des paiements révèle une réalité plus nuancée : des recettes touristiques record, un excédent des services (+57 Md€) et des revenus venus de l’étranger viennent partiellement combler le gouffre. Mais tout cela ne reste qu’un pansement sur une plaie ouverte : pour payer ses importations, le pays s’endette massivement auprès de l’étranger, fragilisant son indépendance économique. Le commerce extérieur de la France n’est donc pas qu’une affaire de marchandises : entre désindustrialisation et dépendance financière, notre enquête dissèque la balance des paiements française pour éclairer ce paradoxe des comptes extérieurs – et les risques qu’il révèle.
