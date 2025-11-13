La balance commerciale française a récemment fait l’objet de notre attention, son déficit pour 2024 ayant dépassé la barre – à peine croyable – des 100 milliards d'euros (Md€). Pour bien comprendre les problèmes de paiements qu’un tel gouffre impose, il faut élargir le spectre d’analyse en s’intéressant à la balance des paiements de la France.

Historiquement, les États-nations ont commencé par affirmer leur existence en fixant leurs limites géographiques et donc économiques : pas de frontière = pas d’État. À l’époque où les paiements internationaux se faisaient en or, les économistes des XVIe et XVIIe siècles considéraient qu’une nation s’enrichissait en accumulant les métaux précieux à l’intérieur de ses frontières. Ils se préoccupaient donc bien plus des flux avec l’extérieur que de la production de richesses interne.

La notion de balance des paiements apparaît dès le début du XIXe siècle, plus d’un siècle avant la comptabilité nationale et le PIB. C’est donc le plus ancien document statistique macroéconomique, et il présente l’ensemble des opérations effectuées entre une économie nationale et le reste du monde pendant une période donnée. Il ne mesure pas des stocks, mais uniquement des flux transfrontaliers – flux de marchandises, de services, de revenus et de capitaux – qui affectent le patrimoine des résidents (entreprises et particuliers).