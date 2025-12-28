La ressource en eau, un des éléments fondamentaux pour les écosystèmes et pour l’Homme, recouvre les trois quarts de la surface de notre planète. Sous forme de nuages, de pluie, de rivières et d’océans, le cycle de l’eau est constamment en mouvement. Mais cette ressource limitée et indispensable est menacée par le changement climatique et son cycle naturel est de plus en plus perturbé et extrême. D'après un rapport de l'OMM, en 2024, seulement un tiers des bassins fluviaux mondiaux a enregistré des conditions « normales » de débit, par rapport à la moyenne de la période 1991-2020, tandis que les deux autres tiers ont eu trop ou trop peu d’eau. C’est la sixième année consécutive de déséquilibre dans le cycle hydrologique. Le rapport souligne également la surexploitation des eaux souterraines comme un problème majeur : dans 47 pays, seulement 38 % des puits étudiés affichaient des niveaux d’eau normaux.
