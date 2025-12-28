D’après un nouveau rapport publié par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) sur l’état des ressources en eau dans le monde en 2024, les nouvelles sont mauvaises : « Seul un tiers des bassins fluviaux de la planète a présenté des valeurs “normales” en 2024. Dans les autres, les conditions étaient supérieures ou inférieures à la normale. L’année 2024 est la sixième année consécutive de net déséquilibre ».

L’année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée avec une température supérieure d’environ 1,55 °C par rapport aux valeurs pré-industrielles. Elle a commencé avec un épisode El Niño intense, qui a eu des répercussions sur les principaux bassins fluviaux et a contribué aux sécheresses dans le nord de l’Amérique du Sud et en Afrique australe. À l’inverse, dans le centre, l’ouest et l’est de l’Afrique ainsi que dans certaines zones d’Asie et d’Europe centrale, les précipitations ont été supérieures à la normale.

Phénomènes extrêmes marquants en 2024

L’année 2024 a été marquée par plusieurs phénomènes extrêmes illustrant parfaitement le dérèglement du cycle de l’eau. Le rapport indique que : « L’Europe a connu ses inondations les plus importantes depuis 2013. Les seuils de forte crue ont été dépassés dans un tiers des réseaux fluviaux du continent ». Le Brésil, quant à lui, a été exposé aux deux extrêmes : « Des inondations catastrophiques dans le sud du pays ont coûté la vie à 183 personnes et la poursuite de la sécheresse de 2023 dans le bassin amazonien a touché 59 % du territoire national ». À cela s’ajoutent les fortes précipitations dans la zone tropicale de l’Afrique qui ont causé la mort d’environ 2500 personnes et entraîné le déplacement de 4 millions d’habitants, mais aussi les précipitations records et les cyclones tropicaux qui ont fait plus de 1000 morts en Asie et dans le Pacifique.