Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que l’indice phare de la Bourse de Paris est le fameux CAC 40, acronyme de Cotation Assistée en Continu. Cet indice correspond à la moyenne des cours des actions des 40 plus grandes entreprises françaises les plus activement échangées sur le marché. Il est calculé par rapport à une base de 1 000 points établie lors de sa création le 31 décembre 1987. Concrètement, si le CAC 40 s’établit par exemple à 4 000 points, cela signifie que 1 000 € investis en 1987 dans un produit indexé sur le CAC 40 vaudraient aujourd’hui 4 000 €.

Depuis sa création, cet indice a progressé d’environ 5,5 % par an en moyenne. Sa composition est régulièrement mise à jour afin de demeurer représentative de l’évolution des grandes entreprises françaises.

Depuis octobre 2021, l’indice CAC 40 est passé d’environ 6 500 points à plus de 8 200 points en mai 2024. Ce nouveau record historique pulvérise le précédent pic de 7 600 points datant d’avril 2023. Cela représente une hausse de 26 % sur la période – et même de 44 % par rapport au point bas de 5 700 points atteint en septembre 2022.