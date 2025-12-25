Indices au plus haut, conjoncture au plus bas : la Bourse de Paris semble vivre dans une réalité parallèle. En un an, le CAC 40 a battu record après record grâce à l’envolée de quelques valeurs financières et de défense – et ce malgré l’inflation, la stagnation économique et la crise énergétique. La hausse paraît déconnectée : les bénéfices des entreprises stagnent, le pouvoir d’achat s’érode, mais les indices boursiers grimpent envers et contre tout. Dopés par des années de liquidités abondantes, les marchés occidentaux ont-ils perdu tout contact avec l’économie réelle ? Analystes et banquiers centraux s’interrogent désormais sur la formation d’une bulle historique. La Banque de France elle-même met en garde contre une « exubérance » dangereuse des valorisations. Entre gains colossaux pour les actionnaires et signaux d’alarme ignorés, notre enquête décrypte cette flambée boursière et ses fragilités.
