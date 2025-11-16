Le 23 juin 2016, les Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne, marquant la fin de 47 ans de partenariat. Les partisans du Brexit promettaient de « reprendre le contrôle » et de négocier de nouveaux accords commerciaux, notamment avec les États-Unis, tout en limitant l'immigration. Contrairement aux prédictions catastrophiques, le Royaume-Uni n'a pas connu d'effondrement économique post-Brexit, mais de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. La campagne du Brexit, marquée par des mensonges politiques, a érodé la confiance des citoyens dans les bénéfices de cette sortie.
