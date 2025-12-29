C’est une singularité française. Tandis que l’espérance de vie de nos compatriotes se situe parmi les plus élevées de l'Union européenne, les inégalités d’accès à la santé sont parmi les plus marquées des pays de l’OCDE. Le récent rapport de la commission d'enquête sur l’organisation du système de santé et les difficultés d’accès aux soins dresse un constat « alarmant » sur l'état de notre système de santé. Il soulève un problème d’« inégalités sociales, territoriales, statutaires et financières insupportables ». Les populations les plus pauvres et les moins éduquées en paient le prix fort, elles qui subissent la triple difficulté d'être davantage exposées aux risques socio-environnementaux, d'être plus sujettes aux comportements addictifs ou à risques et de pâtir d'un moindre accès aux soins et à la prévention. Ce marasme sanitaire est largement dû à des politiques délétères, responsables de la création des déserts médicaux, notamment via le numerus clausus. Et les campagnes de prévention ne sont guère plus vertueuses : elles rejettent la responsabilité sur les individus et occultent des facteurs externes tels que la pauvreté (qui entraîne le renoncement aux soins), le mal-logement, l’absence de mobilité ou encore les mauvaises conditions de vie favorisant les comportements à risque.
