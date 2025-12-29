C’est une bonne nouvelle, la santé des Français s’améliore sur de nombreux critères. Notre « espérance de vie en bonne santé » s’est allongée ces dernières années, après une rupture due à la crise sanitaire. En 2022, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance est de 63,8 ans pour les hommes et de 65,3 ans pour les femmes. Ces résultats placent la France au-dessus des moyennes européennes.

Toutefois, ces moyennes cachent une réalité plus contrastée. L’espérance de vie varie beaucoup en fonction de la catégorie sociale en raison des différences dans la pénibilité des activités professionnelles, des conditions de vie ou encore de la facilité d’accès aux soins de santé. Un homme parmi les 5 % les plus riches vit treize ans de plus qu’un homme parmi les 5 % les plus modestes.

Revers de la médaille de l’allongement de l’espérance de vie moyenne, le vieillissement de la population contribue à une forte augmentation des pathologies chroniques qui demandent des soins pendant au moins plusieurs mois (maladies cardio-neurovasculaires, maladies psychiatriques, diabète, obésité et cancers).

Les affections de longue durée (ALD) ont en moyenne progressé de +2,8 % par an entre 2005 et 2022. Elles touchent une personne sur cinq, mais leur prise en charge, qui s’inscrit dans la durée, représente les deux tiers des dépenses totales remboursées par l’Assurance maladie. Selon cette dernière, plus d’un patient sur deux est pris en charge depuis plus de 5 ans et près de trois sur dix le sont depuis au moins 10 ans.