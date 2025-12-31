Si vous pensez qu’un de vos ministres est inutile, dites-vous que l’Albanie a réussi à faire pire, en nommant une ministre littéralement inexistante, puisqu’entièrement générée par une intelligence artificielle. Au-delà du simple effet de communication politique, jusqu’où peut nous mener cette obsession de la gouvernance par la technologie ? Difficile d’aborder sérieusement la question autrement que par l’absurde.
