Les consommateurs occidentaux restent plongés depuis plusieurs années dans un net pessimisme économique. Ce moral au plus bas entraîne naturellement une baisse de confiance en l’avenir pour les entreprises. Suite au choc des prix de l’énergie de 2022-2023, la baisse de la production industrielle se poursuit dans beaucoup de pays, dont la France, et celle-ci ne sera hélas pas sans conséquences pour nos emplois et nos salaires. Comme le déficit public gigantesque en France ne peut plus être maintenu et que l’austérité arrive à grands pas, « l'argent magique » dilapidé par le gouvernement ne va très bientôt plus pouvoir camoufler les problèmes en cours. Analyse.
