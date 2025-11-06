Les consommateurs occidentaux restent plongés depuis plusieurs années dans un net pessimisme économique. Ce moral au plus bas entraîne naturellement une baisse de confiance en l’avenir pour les entreprises. Suite au choc des prix de l’énergie de 2022-2023, la baisse de la production industrielle se poursuit dans beaucoup de pays, dont la France, et celle-ci ne sera hélas pas sans conséquences pour nos emplois et nos salaires. Comme le déficit public gigantesque en France ne peut plus être maintenu et que l’austérité arrive à grands pas, « l'argent magique » dilapidé par le gouvernement ne va très bientôt plus pouvoir camoufler les problèmes en cours. Analyse.

publié le 06/11/2025 Par Olivier Berruyer

1- La confiance du consommateur reste morose
2- La confiance des entreprises se dégrade
3- L'indice d'activité PMI se redresse dans l'industrie
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Malgré ses défauts, le Produit Intérieur Brut, ou PIB, reste l’indicateur majeur de l’activité économique. Il mesure la valeur de la production d’un pays, mais également celle des revenus avec, en premier lieu, les salaires perçus. De ces notions découle logiquement l’évolution du chômage, du pouvoir d’achat, de la pauvreté, etc. Anticiper l’évolution de l’activité économique est donc particulièrement important pour chacun d'entre nous. Pour cela, il est possible d’utiliser différents indicateurs avancés, que nous allons analyser dans cet article.

L’indice de confiance du consommateur reste morose

L’indice de confiance du consommateur permet de visualiser le « moral des ménages », à partir de sondages d’opinion. Un indicateur supérieur à 100 signale un « optimisme » des consommateurs envers la situation économique future, ce qui entraîne généralement une baisse de l’épargne et une volonté de dépenser de l'argent pour des achats importants au cours des douze prochains mois. Cela présage souvent d’un meilleur climat économique à venir. En revanche, les valeurs inférieures à 100 indiquent un pessimisme envers l’avenir, qui entraîne souvent une tendance à épargner davantage et à dépenser moins, ce qui s'avère mauvais pour l’emploi et les salaires.

