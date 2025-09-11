Depuis la crise inflationniste, l’économie française peine à retrouver son souffle. Certes, la croissance a progressé de +0,3 % au printemps 2025, mais ce résultat cache un moteur grippé : la demande intérieure reste faible, le commerce extérieur pèse lourdement, et seule l’accumulation de stocks empêche la récession. Pour les ménages, les revenus progressent trop lentement pour compenser l’inflation passée, et la consommation continue de fléchir. Dans le même temps, la dette publique, proche de 3 500 milliards d’euros, soutient artificiellement l’activité, mais atteint un niveau difficilement soutenable. À l’heure où Bruxelles pousse à de nouvelles coupes budgétaires, la question centrale demeure : comment éviter que cette croissance artificielle ne débouche sur une nouvelle crise sociale ? Analyse.
