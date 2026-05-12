La beauté profiterait-elle électoralement surtout à la droite ? C’est ce que tendent à démontrer diverses recherches scientifiques. L'extrême droite l'a compris et en a fait une arme : discipline vestimentaire, séduction algorithmique, bataille esthétique et sarcasmes contre les « woke ». Un vieux réflexe platonicien, des données empiriques solides, et une stratégie rodée qui réduit la politique à une tronche et un costume.
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