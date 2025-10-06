Érigé en exemple à suivre dans le débat public français depuis plus de deux décennies, le modèle économique allemand s’essouffle. La guerre en Ukraine et la politique commerciale protectionniste des États-Unis aggravent une situation déjà tendue. Sans compter la concurrence internationale accrue et notamment de la part de la Chine, à laquelle les entreprises allemandes font face. L’économie de ce pays de 80 millions d'habitants s’est hissée à la troisième place mondiale en fabriquant et en exportant des produits d'ingénierie, voitures, robots, trains, machines industrielles, etc. Aujourd'hui, le « made in Germany » a du plomb dans l’aile et l'Allemagne ne semble pas disposer de plan B.
