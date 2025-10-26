Des luttes de valeurs se sont partout substituées aux luttes marxistes centrées sur la valeur économique. Pourquoi et comment les penser ? Dans Avez-vous de la valeur ? (Le Bord de l’eau, 2025), le sociologue Alain Caillé aborde par explorations successives et déroutantes cette vaste question. Il insiste notamment sur le point de savoir à quel titre les individus souhaitent être reconnus. Alain Caillé relève les impasses auxquelles a conduit le néolibéralisme et avance le convivialisme comme remède au désarroi des individus.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner