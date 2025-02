Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Les finances publiques des États-Unis jouent un rôle central dans l’équilibre financier planétaire. Le dollar reste de loin la monnaie la plus utilisée dans les transactions internationales, et les États-Unis connaissent depuis des décennies un gigantesque déficit de leur balance commerciale (plus de 700 Md$ en 2023 et de 800 Md$ en 2024).

Cela signifie qu’ils financent leur mode de vie en payant avec des dollars qu’ils impriment, et qui s’accumulent à l’étranger. En retour, une partie de ces dollars reviennent dans le pays et servent à acheter de la dette publique américaine, afin d’être placés en sécurité et contre rémunération. Sans la dette publique, ces dollars resteraient à l’étranger et pourraient même financer des pays concurrents. Pour bien comprendre la dette des États-Unis, commençons par analyser le budget public américain.

Un budget fédéral dominé par les dépenses militaires et de Sécurité sociale

Contrairement à une idée reçue, les deux tiers des dépenses du budget fédéral américain sont consacrés à des dépenses de Sécurité sociale, dont environ 25 % pour des dépenses de retraite et 25 % pour des dépenses de santé. Mais comme le budget fédéral ne représente que 25 % du PIB, ces dépenses restent faibles comparées au niveau de dépenses publiques européennes (voir notre analyse des dépenses publiques en France). Et elles ne concernent pas tous les Américains, mais principalement les plus pauvres. Les États-Unis financent une large part de ces dépenses, soit par des assurances privées, soit, bien pire, par du reste à charge pour les ménages, ce qui explique l’incroyable nombre de 500 000 Américains ruinés tous les ans par une maladie.