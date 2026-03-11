L'essor des extrêmes droites à travers le monde désempare, surtout à gauche. Et, si le rôle des réseaux dits « sociaux » est bien connu dans la diffusion des idées qui en favorisent le déploiement, peu envisagent les technologies de communication comme étant non un moyen, mais une cause structurelle de cet essor. Et si internet avait fait le lit psychique de l'extrême droite ?
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner