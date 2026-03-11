Günther Anders avait énoncé le concept d'« homme sans monde » au sujet du salarié travaillant, au fond, à la réalisation du monde du patron, celui des intérêts du capital(iste) et non un monde dont il aurait décidé des règles. Il serait donc un homme « privé de monde » (1), parce qu'il évolue dans celui dont ont décidé les propriétaires et les politiques : de la bourgeoisie :

« Étaient et sont des “hommes sans monde” ceux qui sont contraints de vivre à l'intérieur d'un monde qui n'est pas le leur, d'un monde qui, bien qu'ils le produisent et le maintiennent en marche par leur travail quotidien, n'est pas “construit pour eux” […], n'est pas là pour eux, un monde pour lequel ils sont pensés, utilisés et “là” mais dont les standards, les objectifs, la langue et le goût ne sont pas les leurs, ne leur ont pas été donnés. […] À travers sa lutte pour un poste où il fabrique souvent des objets absurdes ou catastrophiques, poste auquel il assure avoir droit, un droit sacré même, le travailleur prouve combien peu il vit dans son monde, il prouve qu'il est, sans en être conscient, “privé de monde”. »

Cette notion trouve une pertinence renouvelée à l'heure de X, Facebook et TikTok : employer ces technologies, c'est pénétrer dans un monde construit par d'autres et pour d'autres que les millions, les milliards d'usagers quotidiens. Sans nécessairement être enrôlés idéologiquement, ils participent du monde et des intérêts de la techno-bourgeoisie de la Silicon Valley ou d'ailleurs. Cela rejoint l'analyse de l'essayiste Asma Mhalla (2) lorsqu'elle avance, dans un entretien pour France 24 en citant Phillip K. Dick, que :