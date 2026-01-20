Au cours des quinze prochaines années, la France va connaître une « grande transmission », c'est-à-dire le plus grand transfert de richesses de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenus par les Français les plus âgés vont être ainsi transmis aux générations suivantes. L'occasion pour Jérôme Fourquet et Marie Gariazzo de consacrer leur récente étude (IFOP) aux enjeux de patrimoine, et de mettre en lumière l'accumulation inégalitaire la richesse en France. Et le constat est alarmant : les « premiers de cordée » peinent à se renouveler et l'héritage joue une rôle toujours plus croissant dans la constitution des fortunes.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner