Derrière les discours rassurants sur la « soutenabilité » de la dette, la réalité est grinçante : « Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel » et ce sont toujours les mêmes qui finissent spoliés. Car si l’État peut emprunter sans limites en théorie, il n’a en pratique que deux solutions pour se débarrasser du fardeau : l’inflation (qui ronge sournoisement l’épargne) ou le défaut (qui efface brutalement les créances). Sous couvert de jargon financier, les agences de notation donnent le tempo – indulgentes avec les puissants, implacables avec les faibles. Cet article révèle comment des décennies d’endettement ont sapé la souveraineté nationale et pourquoi, tôt ou tard, la montagne de dettes devra être purgée… aux frais des créanciers. Un tour d’horizon sans concessions sur le plus grand tabou financier de notre époque.
