Pour remédier à la dette et aux déficits publics abyssaux de la France que Macron a continué de creuser, la solution est toute trouvée : ce sera l’austérité. Une austérité qui évite de trop mettre à contribution les plus aisés ou les grandes entreprises. Pourtant, ces derniers sont les grands gagnants des politiques menées depuis la fin des années 1980. L’État soi-disant « providence » s’est de plus en plus détourné du peuple pour soutenir massivement les grandes entreprises, le tout sans aucune contrepartie aux désormais plus de 200 milliards d'euros d'aides annuelles au secteur privé. Certaines grandes entreprises n'ont pas hésité à licencier (parfois massivement), tout en se versant de généreux dividendes qui, grâce à la flat tax d’Emmanuel Macron, sont désormais moins taxés.
