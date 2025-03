La voiture est au cœur de nos vies grâce à la mobilité qu’elle permet, et l’industrie automobile est longtemps restée une des pépites industrielles de l’économie française. Hélas, le libre-échange et l’élargissement de l’Union européenne ont largement affaibli ce fleuron national, condamnant la France à subir de graves problèmes d’emploi, de souveraineté et de sécurité. Quelle est la situation du marché automobile en France en 2025 ? Que représentent la voiture et son industrie pour la France et ses citoyens, à l'heure où ce secteur centenaire entame une véritable « révolution » vers l'électrique ? On vous explique tout !