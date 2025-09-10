Après une décennie passée dans l’ombre d’Emmanuel Macron et après avoir géré les dossiers économiques français les plus stratégiques, Alexis Kohler a quitté ses fonctions de Secrétaire général de l’Élysée. Épuisé par l’exercice du pouvoir autant que par son maître, l’homme fort de la Macronie s’est aussitôt parachuté à la Société Générale en tant que Directeur général adjoint en charge des fusions-acquisitions (M&A), des marchés de capitaux propres (equity capital markets) et du financement d’acquisitions. Un pantouflage qui indigne, alors que l’intéressé a été mis en examen en 2022 pour prise illégale d’intérêts : il lui est reproché d’avoir, de 2009 à 2016, « participé » à plusieurs délibérations favorisant de près ou de loin l’armateur italo-suisse MSC, malgré ses liens familiaux avec la famille Aponte, qui le dirige.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner