Une dizaine d'années de macronisme – d'abord au ministère de l'Économie, puis à la présidence de la France – ont mis en évidence l'impasse de la confiscation du pouvoir permise par les institutions et, en réponse, un désir croissant de démocratie au sein du peuple. Encore peu connu, le biorégionalisme semble proposer la meilleure réponse à cette situation verrouillée.
