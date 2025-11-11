À quoi servent les IA génératives ? Trois ans après le lancement des outils de génération de texte et d’image à l’origine du « boom » de l’IA en 2022, les entreprises du secteur peinent toujours à amortir les investissements colossaux réalisés par l’industrie du numérique alors que le mirage de ses promesses commence à se dissiper. À sa place, le scepticisme s’installe et une « bulle » financière se profile.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner