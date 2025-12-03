Fin octobre, les États-Unis, par la voix de leur président, annoncent avoir conclu un accord sans précédent avec la Chine dans le cadre du conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs années. Pourtant, depuis la fin des années 1990, la puissance chinoise a lancé un vaste défi à l’économie américaine. Des économistes comme David Autor ont été parmi les premiers à analyser ce qu’ils ont appelé les chocs chinois et leurs effets dévastateurs sur l’appareil productif américain. L’industrie manufacturière du pays a été laminée par la force du premier choc chinois, nourrissant deux décennies de tensions politiques et d’inquiétudes sociales. Mais le second mandat de Donald Trump et son équipe mesurent-ils réellement la nature des enjeux ? Parviendront-ils à y répondre efficacement ? L’observation récente de leurs choix économiques incite à en douter.
