Le 30 octobre 2025, les États-Unis et la Chine ont posé les bases d’un accord commercial censé apaiser les tensions entre les deux puissances. Depuis la Malaisie, avant sa rencontre avec Xi Jinping, le président Trump avait laissé entendre un possible dénouement des différends autour des semi-conducteurs ou encore des terres rares — des ressources essentielles à de nombreux secteurs, de la téléphonie à l’armement. Pékin, consciente de son quasi-monopole sur leur production, envisageait d’en restreindre les exportations. Mais ce dossier n’est qu’un exemple parmi d’autres : les questions agricoles ou encore le sort du réseau TikTok cristallisent également les tensions.

Derrière l’écume de l’actualité et les emportements du président américain, se joue un affrontement bien plus profond : la poursuite d’une rivalité ancienne, qui éclaire aussi la trajectoire politique intérieure des États-Unis et explique en partie le retour de Trump à la Maison-Blanche. Le pays connaît un déclin économique relatif que la montée en puissance de la Chine met cruellement en lumière. La stratégie protectionniste et les relèvements de tarifs douaniers ne suffisent pas à ralentir la progression chinoise. Pire, la dérégulation financière, l’affaiblissement de la recherche publique et la complaisance envers les géants de la tech ne redonnent aucun souffle à l’économie américaine.

Revenir sur un quart de siècle de relations sino-américaines, c’est aussi comprendre comment la rivalité entre ces deux nations redessine à la fois l’ordre mondial et la politique intérieure des États-Unis.