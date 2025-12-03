Fin octobre, les États-Unis, par la voix de leur président, annoncent avoir conclu un accord sans précédent avec la Chine dans le cadre du conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs années. Pourtant, depuis la fin des années 1990, la puissance chinoise a lancé un vaste défi à l’économie américaine. Des économistes comme David Autor ont été parmi les premiers à analyser ce qu’ils ont appelé les chocs chinois et leurs effets dévastateurs sur l’appareil productif américain. L’industrie manufacturière du pays a été laminée par la force du premier choc chinois, nourrissant deux décennies de tensions politiques et d’inquiétudes sociales. Mais le second mandat de Donald Trump et son équipe mesurent-ils réellement la nature des enjeux ? Parviendront-ils à y répondre efficacement ? L’observation récente de leurs choix économiques incite à en douter.

Article Économie
publié le 03/12/2025 Par Frédéric Farah
Le 30 octobre 2025, les États-Unis et la Chine ont posé les bases d’un accord commercial censé apaiser les tensions entre les deux puissances. Depuis la Malaisie, avant sa rencontre avec Xi Jinping, le président Trump avait laissé entendre un possible dénouement des différends autour des semi-conducteurs ou encore des terres rares — des ressources essentielles à de nombreux secteurs, de la téléphonie à l’armement. Pékin, consciente de son quasi-monopole sur leur production, envisageait d’en restreindre les exportations. Mais ce dossier n’est qu’un exemple parmi d’autres : les questions agricoles ou encore le sort du réseau TikTok cristallisent également les tensions.

Derrière l’écume de l’actualité et les emportements du président américain, se joue un affrontement bien plus profond : la poursuite d’une rivalité ancienne, qui éclaire aussi la trajectoire politique intérieure des États-Unis et explique en partie le retour de Trump à la Maison-Blanche. Le pays connaît un déclin économique relatif que la montée en puissance de la Chine met cruellement en lumière. La stratégie protectionniste et les relèvements de tarifs douaniers ne suffisent pas à ralentir la progression chinoise. Pire, la dérégulation financière, l’affaiblissement de la recherche publique et la complaisance envers les géants de la tech ne redonnent aucun souffle à l’économie américaine.

Revenir sur un quart de siècle de relations sino-américaines, c’est aussi comprendre comment la rivalité entre ces deux nations redessine à la fois l’ordre mondial et la politique intérieure des États-Unis.

