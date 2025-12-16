L’Union européenne poursuit sa trajectoire commerciale fondée sur le libre-échange : en septembre, elle a signé un accord avec l’Indonésie et continue de dérouler son calendrier de négociations. Tout cela se fait sans véritable débat au sein des nations, si ce n’est de manière très indirecte, par l’intermédiaire du Parlement européen. Depuis près de vingt ans, l’Union européenne réaffirme sa foi dans le libre-échange : plus de quarante accords ont été ratifiés, la plupart restant méconnus des populations, alors même qu’ils les exposent à de nouvelles concurrences extérieures. Alors que l’Union poursuit ce programme, quel bilan peut-on tirer de cette politique commerciale ? Ne révèle-t-elle pas la nécessité de changer de cap, tant l’Union européenne apparaît souvent comme « l’idiot utile » de la mondialisation, incapable de faire entendre une voix cohérente ?
