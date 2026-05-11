Le 17 novembre 2011, tandis que Barack Obama dévoile la nouvelle stratégie dite du « pivot » – le grand retour des États-Unis en Asie – un autre basculement s’opère, plus discret, sans fanfare ni trompette. La montée en puissance de l’Asie entraîne un appétit énergétique décuplé. Progressivement, les hydrocarbures du Moyen-Orient se détournent de l’Occident pour se réorienter vers cet eldorado industriel émergent. À partir de 2010-2011, du Pakistan à la Chine en passant par l’ASEAN, c’est désormais l’ensemble du continent asiatique qui absorbe la majorité de l’or noir des pays du Golfe. Les échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et l’Asie atteignent 516 milliards de dollars en 2024, soit le double de ceux réalisés avec l’Occident (256 milliards). Plus de 80 % des hydrocarbures transitant par le détroit d’Ormuz sont destinés aux pays asiatiques. Dès lors, la perturbation des flux énergétiques consécutive à la guerre d’Iran frappe de plein fouet des économies particulièrement exposées. Tour d’horizon d’un véritable séisme énergétique.
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