À force de slogans, le macronisme a fait de l’innovation une fin en soi à laquelle il voue un véritable culte. Inspiré par Joseph Schumpeter et théorisé par Philippe Aghion, ce modernisme néolibéral justifie dérégulation, cadeaux fiscaux et foi aveugle dans la tech. C’est toute une vision du monde qui sacralise la « destruction créatrice », quitte à en ignorer les dégâts sociaux et industriels.

Article Économie
Par Thomas Le Bonniec

Emmanuel Macron veut se présenter comme le président de la modernité. Celle-ci tient en un mot-clé : l’innovation. Qu’on se souvienne de cette sortie en septembre 2020 :

« J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine. »

Le président de la République désignait ainsi les partisans d’un moratoire sur le déploiement du réseau 5G en France. M. Macron, par l’emploi de cette comparaison aux Amish, dévoile un pan trop peu exploré de son idéologie : celle d’un modernisme à tout crin, dissimulé sous le prétexte d’innover.

Il faut donc se lancer dans un exercice de spéléologie pour en comprendre les racines. On peut en retracer la filiation dans la pensée économique, en cela aidés par l’attribution du « Nobel » d’économie à Philippe Aghion, qui se présente comme l’un des maîtres à penser de la politique macroniste.

L’hyper-président de l’hyper-innovation

« Le choix est fait depuis le 7 mai dernier. Les Françaises et les Français l'ont exprimé clairement. La France sera la nation leader de cette hyper-innovation, du changement, de la transformation profonde. Elle sera le pays de cette révolution de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la révolution démocratique qui l'accompagne. » – Emmanuel Macron, Paris, 15 juin 2017, Sommet VivaTech

Professeur de management, Franck Aggeri consacre un livre à ce terme. Paru en 2023, intitulé L’innovation, mais pour quoi faire ? Essai sur un mythe économique, social et managérial, il s’ouvre en ces termes : « L’innovation est la nouvelle religion moderne. Partout on célèbre ses vertus et ses prophètes pour construire un monde meilleur. On bâtit des lois, des doctrines et des stratégies pour en accélérer l’émergence et la diffusion. »

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