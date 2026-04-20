La guerre conduite par les États-Unis et Israël en Iran, au-delà de ses destructions et du grand nombre de victimes, a jeté une ombre menaçante sur l’économie mondiale. Celle-ci révèle que l’opération américaine a, à bien des égards, été mal évaluée, notamment dans sa propagation dans les pays du Golfe arabo-persique, perturbant la production et la distribution du gaz et du pétrole, et rendant la circulation dans le détroit d’Ormuz quasi impossible pendant plusieurs semaines. Face à ce ralentissement – pour ne pas dire à cette mise à l’arrêt – d’économies jugées stables comme les Émirats arabes unis, le Qatar ou l’Arabie saoudite, le monde s’interroge, et particulièrement l’Union européenne et la France, sur l’impact de cet ébranlement qui affecte aussi bien l’offre que la demande. La France s’inquiète à juste titre, car la situation des finances publiques ne plaide pas pour un grand optimisme quant à un éventuel soutien futur de la part de l’État. Mais ce surcoût à venir pour les ménages, entre autres, s’ajoute à une contraction du pouvoir d’achat et du niveau de vie entamée depuis plus d’une décennie pour certaines catégories de la population. Peut-on espérer un changement de doctrine au sein de l’Union européenne, une inflexion de la politique gouvernementale pour répondre à la situation actuelle ? Il est à craindre que le temps des vulnérabilités se prolonge encore.
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