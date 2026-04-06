Le président Trump, depuis son arrivée à Washington, s’est lancé dans des attaques en règle contre les institutions américaines et a fait montre d’une approche autoritaire du pouvoir. Parmi ses cibles figure la Réserve fédérale américaine, jugée insuffisamment à l’écoute de sa politique économique. Les perturbations de l’institution ont suscité des inquiétudes bien au-delà de l’Atlantique, particulièrement chez les dirigeants européens. L’indépendance des banques centrales a longtemps semblé constituer l’un des dogmes les plus puissants du consensus idéologique et politique formé à partir de la fin des années 1970. Faut-il revenir sur cette indépendance, et si oui, pourquoi ? La question ne peut être envisagée qu’à l’aune des rapports entre l’autorité monétaire et les vues du Trésor, c’est-à-dire ses besoins de financement. L’histoire économique nous éclaire sur les relations houleuses et souvent complexes entre pouvoir politique et autorité monétaire.
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