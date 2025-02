Après 10 ans de règne et de terreur à la tête de Stellantis, le « tout-puissant » Carlos Tavares s’est brutalement fait virer de son poste de directeur général le 1er décembre 2024, avec « effet immédiat ». Une décision prise un dimanche soir, contre toute attente, par le Conseil d’administration, qui lui reproche de menacer la stabilité et les intérêts du groupe. En cause, le comportement excessivement égocentré, autoritaire, pervers même, de Carlos Tavares, qui revendique être « un psychopathe de la performance », et qui a effectivement instauré un climat de terreur permanente à tous les étages. Autre motif de grief, sa vision court-termiste et darwinienne, orientée uniquement à l’aune de la rentabilité financière : en même temps qu’il sabrait beaucoup trop fort dans les coûts, il pratiquait des prix bien trop élevés. Une erreur de stratégie marketing qui coûte très cher à Stellantis : les clients ont fui, les parts de marché ont diminué et les stocks ont gonflé, mettant la trésorerie du groupe en danger. Tout au long de 2024, Stellantis a affiché de piètres résultats financiers, faisant chuter son cours de Bourse de 50 % en un an.