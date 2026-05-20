Depuis les premières revendications sionistes du début du XXe siècle jusqu'aux différentes offensives militaires menées par Tel-Aviv de 1948 à aujourd’hui, la stratégie israélienne au Sud-Liban obéit à une logique constante : s'emparer de ses ressources hydrauliques, fragmenter le pays du Cèdre selon ses lignes communautaires et y imposer un État vassal. Derrière ces visées sur le Liban méridional se dessine également un projet idéologique et colonial plus large, ancré dans le projet expansionniste du « Grand Israël ».
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