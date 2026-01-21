Les nuages sombres s’accumulent sur l’économie mondiale, et plus particulièrement sur celle de l’Union européenne. Le vice-président de la Banque centrale européenne a récemment souligné, dans une allocution, les difficultés susceptibles de toucher les circuits de financement européens, les dépenses publiques, ainsi que les vents contraires qui s’abattent sur l’Union. Ces maux sont vastes, mais ce qui inquiète le plus, c’est de les voir gagner en ampleur, alors que l’Union européenne peine à identifier des intérêts communs et demeure en proie à des stratégies de passager clandestin. L'Europe s'apprêtent-elle à connaître une nouvelle crise financière ?
