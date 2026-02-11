L’omelette à la Vache qui rit accompagnée de riz n’avait rien de folichon ; à peine les restes du repas repoussés, un jeune garçon se jette dessus et les récure en un clin d’œil. Scène quotidienne à Phnom Penh en 1994, mais tout cela est de l’histoire ancienne. Ce n’est plus tant la faim (8,6 % des Cambodgiens entre 5 et 19 ans étaient « maigres » en 2022 selon l’UNICEF), mais le surpoids (8,5 % des 5-19 ans) et même l’obésité (2,8 %) qui guettent les générations futures. C’est un tournant majeur : la faim, stricto sensu, a reculé en Asie. La transition alimentaire – d’une nourriture traditionnelle à une nourriture industrielle – ne s’est pas opérée sans travers , la sécurité sanitaire demeure problématique. Analyse de ces nouveaux visages de la « faim » à partir des cas vietnamiens et indonésiens.
