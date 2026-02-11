À Hanoi, le phở (un bouillon de bœuf avec des nouilles de riz) est excellent. Les nouilles fraîches sont aussi fondantes que l’émincé de bœuf, une pincée de citron vert et ce sera parfait. Rien à redire, le restaurant « Phở 10 Lý Quốc Sư » mérite amplement son classement au guide Michelin, mais cela n’a pas toujours été le cas. En 2000, une enquête des autorités sanitaires révèle les secrets de l’emblématique plat vietnamien. Afin de conserver la fraîcheur et la souplesse des nouilles, les fabricants y rajoutaient du formaldéhyde, autrement dit du formol, un produit cancérigène entraînant à minima des brûlures d’estomac…

La « crise du phở »

Révélé par le Nhân Dân (« Le Peuple »), le quotidien officiel du Parti communiste vietnamien (PCV), le 6 janvier 2000, la nouvelle jette l’effroi : 7 grossistes sur 10 fournissant les nouilles fraîches de la capitale vietnamienne ajoutent du formaldéhyde à leurs produits. En quelques jours, la consommation du plat national chute de 80 %. Si les nouilles au formol n’ont sans doute rien d’une pratique nouvelle, c’est la première fois que le gouvernement autorise une large couverture médiatique sur un scandale alimentaire. Le Vietnam n’a alors aucune norme ou réglementation en matière de sécurité alimentaire ou peu s’en faut.

Le pays revient de loin. La dernière « disette aggravée » – un euphémisme – remonte à 1988. « Environ 9,3 millions de personnes, réparties dans 21 provinces du Nord, souffraient de la faim, et 3,6 millions se trouvaient dans une situation critique. Cette année-là, le Vietnam a dû importer 1 995 000 tonnes de riz », rapporte la FAO. Afin d’éviter « une catastrophe », le PCV doit se résoudre à faire appel à l’aide occidentale. Hanoi blame les aléas météorologiques, mais le coup n’en demeure pas moins rude : le parti avait failli à nourrir le peuple.