Le choc pétrolier de 1973 a été associé à tort, dans l’imaginaire collectif, à l’embargo sur les exportations de pétrole décrété par certains pays de l’OPAEP. En réalité, ce premier choc fut déclenché par une baisse de la production pétrolière américaine à partir de 1970 et par l’afflux de demande subséquent sur un marché mondial proche de la saturation (lire notre article « Quand le pic pétrolier américain a provoqué la crise mondiale de 1973 »). Pour tenter de répondre à la demande toujours croissante en pétrole des pays industrialisés, les États ont commencé à se tourner vers des énergies alternatives comme le nucléaire ou le gaz naturel. Ils ont aussi encouragé le développement des zones pétrolières difficiles d’accès comme le pétrole offshore. Ils ont enfin – et c’est moins connu – poussé plus que de raison les pays du Moyen-Orient à augmenter leur production. L’Arabie saoudite ou l’Iran, géants pétroliers aux réserves que l’on croyait inextinguibles, en furent notablement victimes. Et c’est aussi la vraie cause du second choc pétrolier de 1979. Analyse.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner