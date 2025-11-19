Le choc pétrolier de 1973 a témoigné de façon claire la dépendance de l’économie mondiale au pétrole bon marché. Si la production mondiale toussait, c’est l’ensemble de l’économie qui tombait malade. Plutôt que de résoudre ce lien de dépendance, les Occidentaux ont au contraire poussé pour accroître davantage encore la production de pétrole au Moyen-Orient. Les entreprises privées qui y contrôlaient la production et leurs régimes clients ont été incitées à cela par la forte hausse des cours du baril. Entre 1973 et 1980, ce prix a augmenté de manière continue, passant de 20 $ à 116 $ (en monnaie de 2021).

Cependant, l’extraction de pétrole répond à un ensemble de contraintes géologiques et techniques, de sorte qu'il existe un rythme de croisière idéal permettant d’extraire un maximum de pétrole sur une période la plus étendue possible. Si l'on accélère ce taux d’extraction pour des raisons financières sans investir dans des infrastructures de soutien, on risque à terme d’endommager la capacité de production du champ pétrolier et de récupérer moins de pétrole qu’initialement prévu.

L’alerte saoudienne

L’Arabie saoudite, qui contrôle les plus grandes réserves pétrolières de la planète ainsi que le plus grand champ pétrolier du monde (Ghawar), a été un des derniers pays du Golfe persique à réaliser la nationalisation complète de son industrie pétrolière. Jusqu’en 1980, des dirigeants et des ingénieurs américains ont été aux commandes de l’entreprise pétrolière du pays l’Aramco. En conséquence, les décisions prises dans l’entreprise relevaient de l’intérêt national américain.