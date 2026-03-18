Entre le futur remplaçant du porte-avions Charles de Gaulle et les projets de cuirassés de Donald Trump, les flottes de guerre occidentales semblent se préparer à renouveler leur équipement. Les navires de guerre contemporains représentent un investissement considérable, mais sont-ils encore vraiment adaptés aux nouveaux défis auxquels font face les forces navales ?
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